Arianna Rapaccioni ha perso anche suo padre, dopo Sinisa Mihajlovic: l'annuncio della morte su Instagram

La vedova dell'allenatore ha deciso di comunicare la scomparsa del genitore attraverso i social. Pochi giorni fa l'annuncio della seconda gravidanza di sua figlia e del nome del nascituro

La perdita di suo padre arriva a poche ore dall’annuncio della prossima nascita di un nipotino, un bambino al quale verrà dato il nome di Leone Sinisa (come il nonno).

Nell’esistenza di Arianna Rapaccioni, ex ballerina e conduttrice e moglie dell’indimenticato Sinisa Mihajlovic, c’è questo nuovo dolore che ha deciso di condividere su Instagram, affidando a delle parole estremamente toccanti il tempo percorso insieme al genitore, del quale ha sempre evidenziato la vicinanza e l’estremo amore nutrito nei suoi riguardi.

Arianna Rapaccioni Mihajlovic annuncia la scomparsa del padre

Non un personaggio pubblico, noto al pari del genero e della figlia, ma una figura che Arianna ha accarezzato nella frase scelta nella didascalia, per offrire quel calore e quell’affetto ricevuto dal padre a quanti avessero avuto modo di percepire le sue qualità, attraverso di lei e i racconti dei frammenti offerti attraverso la narrazione del suo account Instagram.

Genitori che ha costantemente protetto, pur esaltando il legame solido e forte con immagini familiari, momenti di condivisione e gioia, senza che ciò turbasse quella serenità avvertita, percepita.

“Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore”, ha tenuto a scrivere, accompagnando la frase a immagini di gioia del presente e del passato trascorso insieme al papà.

Una vita intera, tra enormi gioie e dolori altrettanto intensi, dilatati e di complicata definizione che stentano a ritrovarsi in quella sintesi che, nella linearità che impongono i social, non si riesce ad amalgamare con l’esattezza di quel centro che è stato suo padre – insieme alla mamma – per Arianna.

Di lui e della madre conosciamo quel che la famiglia ha deciso di rendere di dominio pubblico, con estrema attenzione a mantenere alto il livello di riservatezza scelto dai genitori dell’ex showgirl romana, attenta a custodire la privacy anche dei suoi figli fino a quando non hanno deciso diversamente. E i suoi genitori le sono stati costantemente vicini, soprattutto quando ha vissuto la malattia di Sinisa, le terapie e, infine, la sua scomparsa.

Il dolore per la morte del papà

Questo dolore giunge a qualche giorno di distanza dalla gioia scaturita dall’annuncio della gravidanza della seconda figlia avuta da Sinisa Mihajlovic, suo marito ed allenatore scomparso, nell’ultima puntata di Verissimo da parte di Virginia ( i suoi fratelli sono Viktorija, Miroslav, Dusan e Nicholas) che aveva confermato di aspettare un secondo figlio: «Il pancino si vede perché sono già al quarto mese», ha detto la secondogenita ed ex naufraga che affronta la seconda attesa al fianco del compagno, il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco.

Un bimbo, secondo nipote di Arianna e del grande Sini morto il 16 dicembre 2022 dopo la malattia che gli era stata diagnostica e che gli aveva imposto il trapianto, e che porterà un nome che onora il nonno e quel che rimane del suo grande patrimonio, calcistico ed umano. Si chiamerà Leone Sinisa.

Ieri, martedì 16 aprile, a pochi giorni dunque dalla felicità che era stata resa nota attraverso la conferma del prossimo arrivo del piccolo in famiglia, l’annuncio della perdita del papà da parte di Arianna Rapaccioni.