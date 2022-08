Calciomercato Empoli: Ampadu o Vogliacco per aggiustare la difesa

09-08-2022 21:57

Empoli alla ricerca di un difensore, per colmare il buco lasciato dalla partenza verso il Nizza di Mattia Viti per ben 15 milioni più il 10% sulla futura rivendita. La prima idea è quella di prendere un mancino, tanto meglio se in grado di giocare anche da terzino sinistro: l’identikit di Ethan Ampadu, inglese naturalizzato gallese con origini ghanesi di proprietà del Chelsea.

Il giocatore, classe 2000, ha già fatto una stagione in Serie A con la maglia de Venezia, ma non è l’unica pista seguita dal Grifone. L’alternativa infatti viene dalla Serie B e si tratta di Alessandro Vogliacco, classe ’98 noto anche per essere il compagno della figlia di Sinisa Mihajlović (Virginia) e con alle spalle 56 presenze nel Pordenone e 27 lo scorso anno con la casacca del Benevento.