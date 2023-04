Arnaldi, che colpo: prima vittoria in un Masters 1000 per l'Azzurro

Il 22enne ligure ha battuto il francese Benoit Paire all'esordio a Madrid

26-04-2023 20:55

Prima vittoria in un Masters 1000 per Matteo Arnaldi: il 22enne tennista ligure ha superato al primo turno nel torneo di Madrid il francese Benoit Paire, battuto in tre set al termine di un match emozionante.

Arnaldi si è imposto con i parziali di 6-1, 3-6, 7-6 dopo circa due ore di gioco, e un tie-break conclusivo finito 8-6, conquistando anche il suo secondo successo nel circuito Atp, che segue quello di una settimana fa a Barcellona contro lo spagnolo Munar.

Arnaldi, che grazie a questa vittoria è virtualmente in top 100 Atp, avrà subito una sfida proibitiva ma di prestigio al secondo turno contro il norvergese Casper Ruud, numero tre del seeding del torneo madrileno.