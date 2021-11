Arnautovic spinge il Bologna: felsinei sesti con Fiorentina, Juve e Lazio

29-11-2021 10:24

Alle spalle delle big della Serie A che stazionano nelle zone nobili della classifica, tra le sorprese più piacevoli e convincenti non si può che sottolineare il brillante momento di forma del Bologna . Dopo l’immeritato ko subito una settimana fa in casa contro il Venezia, i rossoblù reagiscono ed espugnano con grande merito il Picco.

Con il successo in extremis maturato sul campo dello Spezia, i felsinei guidati da Sinisa Mihajlovic hanno messo a referto la terza vittoria nelle ultime quattro partite agganciando il trenino che lotta per la qualificazione alle coppe europee.

Il Bologna, infatti, ha ora 21 punti. Esattamente gli stessi di Fiorentina, Lazio e Juventus. Simbolo di questo primo e convincente segmento di stagione è ovviamente Marko Arnautovic.

L’attaccante austriaco, arrivato in estate, ha impiegato pochissimo tempo prima di issarsi a leader del reparto offensivo rossoblù. Prestazioni, personalità da vendere e, soprattutto, i goal.

Non che ci fossero dubbi sulle sue qualità ma quello ammirato all’ombra del ‘Dall’Ara’ è un Arnautovic nel pieno della fiducia e della maturità agonistica, come sostenuto da Walter Sabatini al Social Football Summit di qualche settimana fa a Roma: “Ci sono dei giocatori che percepisci diversi dagli altri. Uno di questi è Arnautovic. Al Bologna ha ritrovato tempi e ritmi del gioco che aveva perso giocando in Cina, me lo ha fatto capire in Nazionale con il goal fatto in controtempo. Il mio amico fraterno Carlo Osti dopo aver visto Sampdoria-Bologna mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Sai che in campo ho visto 21 giocatori ed un extraterrestre?’. Tanto l’aveva colpito Arnautovic”

Con quello messo a referto al ‘Picco’ di La Spezia, infatti, fanno 6 centri in 13 partite giocate da quello che ormai è a tutti gli effetti il trascinatore della truppa bolognese, vogliosa di stabilizzarsi nella parte di sinistra della classifica.

E con un Arnautovic così si può. Intanto la squadra ritornerà in campo oggi per preparare la delicata sfida di mercoledì contro la Roma di Mourinho.

OMNISPORT