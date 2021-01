Arsenal, David Luiz può guadagnarsi un nuovo contratto con i Gunners

Mikel Arteta ha comunicato a tutti i giocatori in scadenza che si possono guadagnare la riconferma tramite le prestazioni sul campo, considerando anche quelli più avanti con l’età come David Luiz.

Il difensore brasiliano ha fatto il suo ritorno in campo nella partita di FA Cup contro il Newcastle United, giocando tutti e 120 i minuti in quella chce è stata solamente la sua terza partita da dicembre. Il difensore ex Chelsea e PSG, 33 anni, ha giocato solamente 14 partite nel corso di questa stagione, sulle 30 circa giocate dalla sua squadra.

Il tecnico dei Gunnners ha inoltre provato a giustificare ed incoraggiare David Luiz a dare il massimo per guadagnarsi la riconferma, visto che il suo contratto scadrà quest’estate:

“David ha avuto una stagione davvero difficile fin qui perchè ha avuto 3 differenti questioni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco e dall’allenamento e questo è strano dato che, nella sua carriera, è stato quasi sempre a disposizione”.

OMNISPORT | 14-01-2021 22:13