Arsenal-Villarreal 0-0: spagnoli in finale di Europa League

L’ Arsenal ci prova, ma sbatte contro il Villarreal e contro i pali. Ad Emirates finisce 0-0, un risultato che – dopo il 2-1 per gli spagnoli maturato all’andata – fa volare il ‘Sottomarino Giallo’ in finale di Europa League.

Nei Gunners Xhaka va ko nel riscaldamento: dal 1′, al suo posto, Tierney. Villarreal ben chiuso ma pungente anche in attacco come dimostra il volo di Leno sul sinistro di Chukwueze, che a metà frazione esce in barella per infortunio. Aubameyang suona la carica scheggiando il palo a Rulli battuto e che per poco non sblocca il risultato approfittando di una ‘quasi-papera’ del portiere argentino.

Nella ripresa Arsenal ad un passo dal vantaggio con Pepè e col pallonetto a lato di Smith Rowe, replica del ‘Sottomarino Giallo’ affidata a Pino che impegna Leno. I Gunners devono fare i conti con la sfortuna: Holding sfiora l’1-0, a 10′ dal termine ancora un legno – stavolta colpito di testa – frena Aubameyang.

Nel finale assalto finale dei londinesi (dentro anche Lacazette), ma il Villarreal non crolla e stappa lo champagne: a Danzica, il 26 maggio, gli iberici contenderanno l’Europa League al Manchester United.

IL TABELLINO

ARSENAL-VILLARREAL 0-0

ARSENAL (3-4-3): Leno; Holding, Marì, Tierney (80′ Willian); Bellerin (91′ Nketiah), Smith Wowe, Partey, Saka; Pepè, Aubameyang (79′ Lacazette), Odegaard (66′ Martinelli). All. Arteta.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza (91′ A. Moreno); Parejo, Coquelin, Trigueros; G. Moreno, Alcacer (72′ Bacca), Chukwueze (29′ Pino; 91′ Gomez). All. Emery.

Arbitro: Vincic

Ammoniti: Pino (V), Nketiah (A)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 06-05-2021 23:05