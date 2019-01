Arturs Strautins non si pone limiti

"Trieste può arrivare ai playoff, grazie all’appoggio del nostro super pubblico". Arturs Strautins ha le idee chiare e le espone in un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’.

"Fatico a trovare spazio? Sono momenti che capitano, ho solo vent’anni. Di sicuro devo giocare meglio, perché solo così resterò più tempo in campo per aiutare la squadra. Sogno di giocare in Eurolega e poi magari in Nba, ma andiamo per gradi. Ci penserò più in là", aggiunge il lettone.

Chiusura sull’idolo Kobe Bryant: "Mi piacerebbe avere solo un pizzico della sua mentalità vincente".

SPORTAL.IT | 30-01-2019 07:40