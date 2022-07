AS lancia la bomba: Mendes a cena col Barcellona per Ronaldo

04-07-2022 23:13

Il quotidiano spagnolo AS, nella sua versione online, ha appena lanciato una bomba che, se confermata, avrebbe letteralmente del clamoroso. Sembra infatti che il potente agente Jorge Mendes sia a cena col presidente del Barcellona Joan Maria Laporta per parlare di Cristiano Ronaldo come possibile nuovo attaccante del Barcellona.

Ronaldo sembra voglia andarsene dallo United, e oggi non si è neanche presentato agli allenamenti, ufficialmente per motivi familiari. Ricordiamo la tragica morte del figlio del campione portoghese solo poche settimane fa, e dunque potrebbe anche corrispondere al vero la motivazione di CR7, ma sicuramente qualcosa si sta muovendo, e Mendes sta studiando le possibile soluzioni migliori per il proprio assistito.

