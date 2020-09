Ashleigh Barty rinuncia anche al Roland Garros

Niente Roland Garros per Ashley Barty: la numero 1 al mondo dopo il forfait agli Us Open dice no anche allo Slam in Francia e al torneo di Roma a causa dell’emergenza Coronavirus.

La tennista australiana è ferma da febbraio: “Il Roland Garros dello scorso anno è stato il torneo più importante della mia carriera, quindi non è stato facile prendere questa decisione. Auguro ai giocatori e agli organizzatori tutto il meglio. E’ stato un anno difficile per tutti e sebbene sul piano del tennis sia delusa, la salute della mia famiglia e del mio team avranno sempre la priorità”.

OMNISPORT | 08-09-2020 11:25