Ashleigh Barty: "Sono senza rimpianti"

13-07-2022 11:59

Barty come Borg e Henin ha detto basta quando era al top del ranking mondiale WTA. Dopo essere stata prima per 114 settimane consecutive, dopo aver vinto 15 titoli di singolare e 12 di doppio la 26enne ribadisce di non aver pensato a un ritorno nel mondo del tennis.

“Non ho rimpianti per il ritiro. Nemmeno mezzo. Sapevo che era il momento giusto per me perché era ciò che desideravo fare. Capisco che non ha ancora compreso quella decisione, ma dico loro che rispettino questa scelta. Mi manca tanto non vedere i miei compagni. Abbiamo passato così tanto tempo insieme e all’improvviso sto vivendo in un angolo diverso del pianeta. Invece di passare qualche ora sul campo di allenamento ogni giorno, mi occupo di routine diverse”.

La sua vita è talmente cambiata che ad esempio non ha nemmeno guardato le finali di Wimbledon.

“Non ho visto le finali di Wimbledon di quest’anno. Mi dispiace se questo può deludere qualcuno. Ovviamente ho molta stima per Ons ed Elena, che sono entrambe ragazze brillanti ed è stato ovviamente fantastico vedere Nick Kyrgios, che conosco da oltre una dozzina di anni, arrivare in finale. Ma da quando mi sono ritirata ho visto tante partite quante ne vedevo quando giocavo, il che era equivale a zero. Ho colpito abbastanza palline da tennis nella mia vita. Non ho bisogno che anche gli altri le colpiscano per me”.

La passione per il golf? Uno sport bello, ma n che non sarà il suo futuro. “Il golf è un hobby e lo sarà sempre. So cosa serve per arrivare ai vertici di qualsiasi sport. Gioco a golf per divertirmi e per fare una bella passeggiata con le persone che amo”.