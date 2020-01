Ashley Young all'Inter: ecco chi è il nuovo esterno di Conte

Ashley Young è il primo rinforzo di gennaio per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. L'ex capitano del Manchester United, classe 1985, è atterrato venerdì a Milano per le visite mediche e la firma del contratto biennale, poi si metterà subito a disposizione dell'allenatore nerazzurro.

L'arrivo dell'esperto terzino britannico, nove stagioni nei Red Devils dove ha vinto tra le altre cose una Premier e una Europa League, è stato fortemente voluto dal mister leccese nell'ottica di rafforzare le fasce del 3-5-2 contiano.

Nato come ala, è progressivamente arretrato nel corso degli anni, ed è in grado di giocare sia a destra sia a sinistra: lotterà così per il posto con Biraghi, Candreva e D'Ambrosio.

Cresciuto calcisticamente nel Watford, si è trasferito nel 2007 all'Aston Villa, dove è andato a segno 38 volte in 190 partite. Nel 2007/2008 riuscì a realizzare ben 14 assist in campionato, un record. Nel 2011 il grande salto nel Manchester United, dove ha giocato stabilmente da titolare nelle ultime due stagioni con Mourinho e Solskjaer.

Ha disputato 39 partite nella Nazionale inglese, andando a segno 7 volte.

La curiosità: alle scuole medie era compagno di scuola di Lewis Hamilton, alla Henry Newman School di Stevenage. I due giocavano anche nella squadra di calcio della scuola: "Se non fossi diventato un pilota avrei intrapreso la carriera da calciatore, giocavo a centrocampo, correvo tanto. All'epoca avevo più ritmo e velocità di Young, ma lui era più bravo di me con i piedi…", è il ricordo del campione del mondo di F1.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 18:11