Asia D'Amato addio al mondiale: necessario l'intervento

18-08-2022 09:04

Brutte notizie per Asia D’Amato che si vede obbligata a chiudere in anticipo la stagione. L’infortunio patito nel corso della Finale di Specialità al volteggio andata in scena tre giorni fa a Monaco e conclusa con un’amara medaglia d’argento è più grave del previsto.

La risonanza magnetica effettuata al piede destro dell’atleta, ha infatti evidenziato la lesione del legamento esterno che sarà ricostruito.

I tempi di recupero sono stimati in almeno quattro mesi. L’azzurra conclude così in anticipo la propria stagione dopo i grandi trionfi nella rassegna continentale e non potrà partecipare ai Mondiali di Liverpool, in programma a fine ottobre.

Brutta tegola anche per il DT Enrico Casella che dovrà scegliere la sua sostituta durante la rassegna iridata, dove l’Italia cercherà di risalire sul podio del team event dopo il bronzo del 2019 e di staccare immediatamente il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.