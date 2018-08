Assalto al 'pupillo' di Allegri, la Juve vacilla

Un mercato scoppiettante, quello della Juventus. Tanto in entrata, con il colpo Cristiano Ronaldo su tutti, in un’operazione che in molti definiscono la più roboante del secolo, quanto in uscita: rinunciare a Mattia Caldara per riprendere il ‘figliol prodigo’ Leonardo Bonucci ha stupito – ed è un eufemismo – molti sostenitori della Vecchia Signora, che non hanno gradito neanche la cessione di Gonzalo Higuain, decisivo per la conquista dell’ultimo scudetto (sue le reti fondamentali di Napoli e di Milano con l’Inter, per citarne un paio) e dirottato al Milan del nuovo corso targato Leonardo.

E ora c’è da fronteggiare l’assalto per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, autentico ‘pupillo’ di Massimiliano Allegri, è corteggiato con insistenza dalle big inglesi ma anche dal Barcellona. Club che potrebbero arrivare a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il cartellino dell’ex romanista portando la Juventus a vacillare. E c’è anche il nodo dell’ingaggio del bosniaco, che i bianconeri vorrebbero portare a 6 milioni di euro, allungando tra l’altro la durata del contratto. Basterà per chiudere la questione? In questo mercato mai dire mai. Pjanic può approfittare della situazione venutasi a creare e chiedere ai bianconeri di mettersi al tavolo delle trattative e discutere del prossimo contratto: obiettivo del calciatore e del suo entourage portare la scadenza al giugno del 2022 e ottenere un sensibile aumento, passando dai 5 milioni di euro attuali ai 7. Che non sono i 6 proposti dalla ‘Vecchia Signora’.

Dalla Catalogna, intanto, suonano la grancassa: la stampa locale esclude che l’arrivo di Arturo Vidal in blaugrana possa precludere quello di Pjanic. La fase di rinnovamento culé, alle prese con l’incognita del dopo Andres Iniesta, è appena cominciata e potrebbe riservare qualche nuova sorpresa dopo gli ingaggi del cileno e di Malcom, strappato alla Roma quando tutto ormai sembrava deciso.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 11:55