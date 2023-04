Associazione italiana arbitri: Pacifici è il nuovo presidente

Era l'unico candidato ed è stato eletto questa mattina durante l'assemblea a Coverciano. Subentra al dimissionario Trentalange

16-04-2023 14:59

E’ Carlo Pacifici il nuovo presidente dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri. Ex direttore di gara, in passato commissario della Can di Serie D (fino al 2017), è stato eletto questa mattina durante l’assemblea che si è tenuta a Coverciano. Pacifici era l’unico candidato e succede ad Alfredo Trentalange, dimessosi nei mesi scorsi dopo lo scandalo D’Onofrio che ha colpito l’intera categoria arbitrale. Prima del voto, il presidente della Federazione Gabriele Gravina ha voluto ringraziare proprio Trentalange, “comportatosi con un autentico professionista. Ha dimostrato senso di responsabilità e attaccamento alla classe arbitrale”.