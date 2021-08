Atalanta a tutta su Thorsby: la Sampdoria fa muro

Sono anni che l’Atalanta sta cercando sul mercato una reale alternativa a Marten De Roon e Remo Freuler, da sempre intoccabili nelle rotazioni di Gian Piero Gasperini. E anche questa sessione di mercato si sta chiudendo senza aver aggiunto l’importante pedina per la rosa degli orobici. Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta tentando il tutto per tutto per concludere l’acquisto di Morten Thorsby.

Il norvegese è da tempo sul taccuino di Sartori, ma la Sampdoria continua a fare muro per il giocatore. L’Atalanta, secondo ‘Tuttosport’, propone 5,5 milioni più 1,5 di bonus. Dall’altra parte, però, la richiesta è di 10-12 milioni.

Secondo il quotidiano piemontese l’offerta della Dea potrebbe salire fino a 7-8 milioni, cifra di fronte alla quale la trattativa potrebbe anche ripartire. Resta da capire se l’Atalanta sia realmente disposta ad alzare la posta.

OMNISPORT | 26-08-2021 20:35