Atalanta, Boga salta la gara con la Roma

14-09-2022 18:44

Continuano i problemi per Jeremie Boga. Il giocatore, già non al centro delle gerarchie di Gian Piero Gasperini, sarà costretto a saltare la sfida di domenica in casa della Roma per un infortunio al retto femorale sinistro. Problema accusato martedì in amichevole contro il Villa Valle.

Nella doppia sessione odierna di allenamento a Zingonia, Boga si è limitato a sottoporsi alle terapie. Giovedì ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma intanto l’esterno d’attacco non ci sarà all’Olimpico. Tornerà dunque dopo la sosta per le nazionali.