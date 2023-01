Atalanta, Gasperini: "Champions il nostro obiettivo? Mai detto"

Il tecnico della Dea: "Noi potevamo giocare meglio, siamo stati sotto ritmo con alcuni giocatori".

31-01-2023 23:41

Dopo il ko ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Mediaset: “Noi potevamo giocare meglio, siamo stati sotto ritmo con alcuni giocatori. Non abbiamo concesso molto, abbiamo difeso con ordine ma non ci siamo espressi al meglio sotto il piano del gioco. Abbiamo perso tanti palloni, loro erano più freschi e avevano più forza e così diventa difficile. Lookman fuori dalla formazione titolare? Per come è entrato poteva stare fuori un alto po’…abbiamo fatto bene dietro ma siamo stati sottotono con alcuni giocatori. Peccato per il risultato. Boga fa troppi dribbling? La sua forza più che andare senza palla è quella di saltare l’uomo e avere grande rapidità: non è mai stato molto prolifico ma questa è la sua qualità più importante”.

“L’obiettivo dell’Atalanta è la qualificazione Champions? Non ho mai detto questa cosa, è stata interpretata male una frase che ho detto – ha proseguito Gasperini -. Ho solo detto che l’obiettivo massimo per noi è la Champions, visto che lo Scudetto è impossibile. Essere a due punti dall’Inter e con le altre squadre è un grande traguardo. Speriamo di difendere questa posizione anche nel girone di ritorno”.