Atalanta, Gasperini: "L'obiettivo è pizzicare una squadra e raggiungerla"

Il tecnico dei bergamaschi ha parlato delle possibilità dei suoi di raggiungere uno dei quattro posti per la Champions.

29-04-2023 23:40

Dopo lo scontro diretto vinto con la Roma, ecco il successo a Torino per l’Atalanta. I nerazzurri sono a un passo dalla zona Champions, a -2 da Milan e Roma con tanto di sorpasso sull’Inter. Gian Piero Gasperini ne ha parlato così a Sky Sport: “Credo ci siano dei traguardi e degli obiettivi assoluti che riguardano pochissimi, come lo Scudetto o la Champions. Poi ci sono traguardi relativi, altrimenti non siamo mai felici di niente”.

Sul grande sogno europeo Gasperini ha aggiunto: “È dalla prima giornata che siamo in zona Europa. Due punti contro Milan e Roma, poi vedremo quanti con Lazio e Inter. Il nostro obiettivo sarebbe pizzicarne una e raggiungerla, poi vedremo. La cosa importante per noi è resettare e pensare alla partita con lo Spezia, che sarà di tutt’altro tipo, con una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi”.