Atalanta, Gasperini: "Proveremo a difendere il primo posto con i denti"

02-10-2022 21:08

Dopo la vittoria control la Fiorentina, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto a Dazn: “Questa è una bella vittoria anche sul piano del gioco. Questa squadra è cambiata ed è straordinario lo spirito con cui è stata giocata questa partita. Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti. Siamo felici di questo momento, vediamo di farlo durare”.

Gasperini però non vuole sentire parlare di scudetto: “Noi adesso siamo primi e proveremo a difendere questa situazione con i denti perché non era mai successo. Abbiamo margini per migliorare”.