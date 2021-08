Atalanta, Gosens: "I primi due posti non sono un obiettivo"

L’Atalanta è pronta al debutto ufficiale in Serie A contro il Torino di Ivan Juric. Uno dei giocatori più attesi, il tedesco Robin Gosens, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida ai microfoni di DAZN, ribadendo che tipi di ambizioni ha la Dea:

“Io inizio la stagione sempre con l’obiettivo di migliorare me stesso e la squadra. Se prendiamo come riferimento il terzo posto dello scorso anno, ora abbiamo davanti il secondo e il primo. Ma questo non è il primo obiettivo della società: con il nostro budget la Champions è sempre una roba incredibile. Vediamo cosa succederà”.

