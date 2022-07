Atalanta, in arrivo un rinforzo sull'esterno

22-07-2022 21:59

Dal momento dell’addio di Robin Gosens, l’Atalanta non ha più avuto un titolare di piede naturale da schierare sull’out di sinistra, nel 3-5-2 dai meccanismi ormai più che consolidati di Gianpiero Gasperini.

Per questo motivo, nonostante la duttilità di Davide Zappacosta e Joachim Maelhe, la Dea è in cerca di un giocatore che possa proporre cross insidiosi direttamente dal fondo, senza dover rientrare sul piede forte.

L’identikit corrisponderebbe a quello di Nuno Tavares, la nuova opportunità di mercato individuata dalla dirigenza atalantina. Complice l’acquisto di Oleksandr Zinchenko dal Manchester City, l’Arsenal ora ha abbondanza di esterni sulla fascia sinistra. Motivo per cui i bergamaschi si sono fiondati in pressing sui Gunners per strappare loro il terzino portoghese classe 2000.

Scuola Benfica, Tavares è stato protagonista nella scorsa stagione in ben 28 partite con la maglia dell’Arsenal. Dopo una sola stagione potrebbe però salutare, in favore di una nuova, stimolante esperienza alla corte del Gasp. Un allenatore che, come pochi, potrebbe aiutare il talento di origini capoverdiane a far esplodere il suo enorme talento.

