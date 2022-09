Atalanta: infortunio in Nazionale per Demiral

23-09-2022 11:51

Brutte notizie in arrivo per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini.

Smaltito lo spavento per Koopmeiners, un altro problema per la Dea arriva dalle Nazionali. Il centrale nerazzurro ha infatti lasciato il ritiro della Turchia a causa di un problema che lo ha costretto a saltare anche l’ultima gara con il Lussemburgo, tanto che non era neanche seduto in panchina.

Il giocatore rientrerà a Bergamo oggi e sarà subito sottoposto agli esami strumentali del caso, per capire subito l’entità dell’infortunio da parte dello staff medico nerazzurro. Il rischio che il difensore debba saltare la partita contro la Fiorentina è reale. In quel caso è pronto Scalvini per una maglia da titolare al fianco di Toloi.