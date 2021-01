Atalanta-Lazio, tensione nel finale. Gasperini punge

La Lazio sbanca il Gewiss Stadium e batte 3-1 l’Atalanta, ma a far parlare nel post-partita sono soprattutto alcune scintille al fischio finale, e le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di DAZN.

Dopo il triplice fischio, Acerbi e qualche membro dello staff della Lazio stavano per entrare in contatto con i componenti dello staff biancoceleste. Inzaghi è corso a calmare i suoi e a riportarli indietro, mentre Gasperini era già negli spogliatoi. Proprio il tecnico della Dea, nel post-partita ha parlato così a riguardo.

“Se c’era tensione? Non da parte nostra, loro arrivavano da qualche partita persa contro di noi; finiscono quasi sempre, anzi molto spesso, dietro di noi in classifica. C’è quella fnale di Coppa Italia che è rimasta così in sospeso un po’ per tutti. C’è questa rivalità ormai, oggi è andata bene a loro…”

Non si è capito nel dettaglio cosa abbia fatto scattare la scintilla in questa partita, ma probabilmente sono solamente scorie che si trascinano ormai da mesi, da anni. Una nuova rivalità a tutti gli effetti del nostro calcio, quella tra Atalanta e Lazio. Gasperini ha poi concluso l’intervista parlando un po’ dell’andamento della partita.

“Indubbiamente il goal iniziale ha cambiato la partita, ha dato modo alla Lazio di giocare a modo suo. Io però non sono deluso della nostra partita, la squadra ha dimostrato di essere in buona condizione, avevamo anche riaperto la partita. Poi purtroppo abbiamo preso dei goal un po’ balordi. Gli episodi sono andati in direzione della Lazio”.

“Le assenze di Gosens e Hateboer? Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare, certo che loro due sono giocatori importanti. Oggi però ha fatto bene Maehle, anche Ruggeri nel primo tempo. Ci siamo esposti troppo ai contropiedi della Lazio. Stiamo giocando molto e dobbiamo pensare anche a questo, alle rotazioni”.

OMNISPORT | 31-01-2021 17:31