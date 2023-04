Atalanta: lesione al bicipite per Ruggeri

Salterà sicuramente i prossimi tre impegni di campionato contro Fiorentina, Roma e Torino: un problema in più per Gasperini

12-04-2023 16:23

Matteo Ruggeri salterà le prossime tre partite di campionato, un trittico niente male per Gian Piero Gasperini visto che l’Atalanta affronterà una dopo l’altra Fiorentina, Roma e Torino. Ruggeri non era stato convocato già per la gara, poi persa, contro il Bologna a causa di un risentimento alla coscia sinistra. È stato successivamente sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale sinistro alla giunzione muscolo-tendinea. Per l’esterno mancino classe 2002 si prevede il recupero entro quattro settimane. Un problema in più per la volata Champions dei nerazzurri.