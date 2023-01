Atalanta, Lookman: "Pensiamo già alla prossima"

15-01-2023 20:54

L’attaccante dell’Atalanta Lookman, autore di due reti nella vittoria della Dea per 8-2 contro la Salernitana, ha parlato in conferenza stampa ai microfoni di DAZN. Soltanto Victor Osimhen (12) ha segnato più gol di Ademola Lookman (9) in questa Serie A.

Queste le parole dell’attaccante:

“Siamo stati molto aggressivi nel primo tempo, è stata una grande partita. Siamo felici, sono tre punti importanti e ora pensiamo già alla prossima. Molto importante vincere davanti ai nostri tifosi che ci spingono tanto. Dobbiamo pensare gara per gara, lavorare duro e dare il meglio. Il campionato è ancora lungo, vedremo dove arriveremo”.