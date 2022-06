Atalanta: Maehle verso la cessione

28-06-2022 12:42

Addio vicino per Joakim Maehle che in questa sessione di calciomercato estivo, potrebbe lasciare l’Atalanta. Il calciatore danese, arrivato a Bergamo un anno e mezzo fa, dopo una prima stagione incoraggiante ha faticato a trovare buone prestazioni nell’ultima annata.

Dove potrebbe andare il difensore? Il terzino destro danese ha molto mercato e la Dea potrebbe decidere di sacrificarlo. Dopo aver giocato da protagonista ad Euro 2020, la stagione di Maehle non è stata esaltante. Per questo motivo in caso di offerta importante il calciatore potrebbe dire addio alla Serie A.

Il West Ham in Premier League avrebbe messo gli occhi sull’esterno della Dea. L’Atalanta valuta il calciatore circa 18 milioni di euro, in caso di affondo da parte del club inglese Gasperini non si opporrebbe alla cessione del 25enne danese.

