Atalanta, Okoli può partire in estate

La Dea valuta il nazionale Under 21 20 milioni di euro

14-04-2023 15:48

Caleb Okoli potrà lasciare l’Atalanta la prossima estate. Dopo essere sempre sceso in campo fino alla pausa Mondiale, il centrale classe 2001 non ha più frequentato il campo di gioco. Sinora, l’unica gara disputata nel 2023 risulta essere quella con l’Under 21 a fine marzo contro l’Ucraina. Con l’Atalanta, invece, l’italiano si è sempre accomodato in panchina. Se la situazione dovesse perdurare, il difensore chiederà di essere ceduto, con la Dea che lo valuta sui 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione in Premier League, con varie squadre interessate (anche il Brighton di De Zerbi). Lo riporta TMW.