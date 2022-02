Atalanta, Pasalic: "Vittoria strameritata"

28-02-2022 23:24

L’Atalanta ha letteralmente demolito al gewiss Stadium la Sampdoria di Giampaolo, e uno dei protagonisti è stato Pasalic, autore del gol che ha sbloccato le marcature al sesto del primo tempo. Tra i centrocampisti, solo Ilicic (36) ha realizzato piú reti di Mario Pasalic (29) in Serie A dal 2018/19 (prima stagione del croato con la Dea).

Queste le parole di Pasalic ai microfoni di DAZN:

“L’importante è che abbiamo fatto una buona partita in casa. Vinta e strameritata. Abbiamo preso tre punti importantissimi per riprendere quelli davanti. Dobbiamo continuare così. Speriamo di fare tante vittorie anche in casa perché ci mancano. Mi sto adattando a quello che Gasperini mi chiede di fare, cerco di fare del mio meglio. Se poi segno o faccio assist ancora meglio, sto bene. Champions? Siamo lì davanti, siamo in lotta per il quarto posto”.

OMNISPORT