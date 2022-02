18-02-2022 08:52

L’Atalanta è finita nel mirino di un fondo statunitense: secondo la Gazzetta nello Sport, alcuni imprenditori avrebbero deciso di investire una cifra vicina ai 350 milioni di euro per il club orobico.

I Percassi secondo le voci avrebbero trovato un accordo per la cessione dell’80% delle quote e l’affare sarebbe già in fase di chiusura. La famiglia Percassi resterebbe in ogni caso operativa all’interno della società.

