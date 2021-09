Atalanta-Young Boys 1-0: il tabellino e le pagelle

Dopo il pari di Villarreal, l’ Atalanta si regala la prima vittoria nel Gruppo F di Champions League: Young Boys superato con uno striminzito ma pesantissimo 1-0 che permette alla truppa di Gasperini di salire a quota quattro punti in classifica, buon biglietto da visita prima del prossimo doppio confronto col Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Gli svizzeri hanno avuto la meglio a sorpresa sui ‘Red Devils’ alla prima giornata, cancellando il divario tecnico che al ‘Gewiss Stadium’ invece si vede tutto: Zapata fa il bello e il cattivo tempo in attacco, calamitando su di sé l’attenzione dei difensori avversari. E’ proprio il colombiano a firmare la prima occasione, sventata da Von Ballmoos che poi deve arrendersi al ‘fuoco amico’ di Lauper: per fortuna dello Young Boys, il VAR annulla a causa di un fuorigioco di Toloi, autore del precedente tocco in area piccola.

Lo Young Boys si affida al contropiede, ma il tentativo di Elia non è preciso. Molto più pericoloso allo scadere della prima frazione Pessina: sulla sponda del solito Toloi, l’ex Verona non riesce nella deviazione da zero metri, permettendo a Von Ballmoos di fare sua la sfera.

Quello messo in scena dall’Atalanta è un vero e proprio assalto alla porta svizzera, salvata da Von Ballmoos sulla botta di Zappacosta. L’estremo difensore nulla può al 68′: Zapata sveste i panni del bomber per trasformarsi in rifinitore, Pessina stavolta è un falco e trova la rete della vittoria. Gasperini concede il quarto d’ora finale a Muriel che ha anche una buona opportunità, non sfruttata per il raddoppio.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0

Marcatori: 68’ Pessina

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6, Demiral 6.5, Djimsiti 5; Zappacosta 6.5 (90’ Pezzella sv), De Roon 6, Freuler 6 (90’ Koopmeiners sv), Gosens sv (11’ Maehle 6.5); Malinovskyi 6 (74’ Muriel 6), Pessina 7 (74’ Pasalic 6); Zapata 6.5. All. Gasperini

YOUNG BOYS (4-3-2-1): Von Ballmoos 6; Hefti 5.5 (82’ Maceiras 5.5), Camara 5.5, Lauper 5.5, Garcia 5.5; Aebischer 5.5 (82’ Spielmann 5.5), Martins Pereira 5.5, Sierro 5 (69’ Mambimbi 5.5); Elia 5.5 (66’ Rieder), Ngamaleu 5.5; Siebatcheu 5 (66’ Kanga 6). All. Wagner

Arbitro: Brych (Germania)

Ammoniti: Sierro (Y), Zappacosta (A)

Espulsi: –

OMNISPORT | 29-09-2021 21:18