Atalanta: Zapata nel mirino del Newcastle

12-07-2022 12:15

Oltre a seguire con attenzione i movimenti che riguardano il mercato in entrata, l’Atalanta presta orecchio alle proposte che arrivano per i suoi gioielli.

Una di queste è quella del Newcastle che parrebbe essere interessato all’attaccante Zapata.

Senza la qualificazione in Champions League, Gasperini non può permettersi la convivenza tra due prime punte importanti, per questo motivo l’idea degli uomini mercato della Dea sarebbe quella di cedere almeno una punta. Per questo motivo, al momento, l’indiziato numero uno sembrerebbe essere Duvan Zapata.

L’attaccante colombiano ha mercato e sarebbe tornato nel mirino del Newcastle, recentemente acquistato dal fondo PIF, e che sarebbe pronta a presentare un’offerta per Zapata all’Atalanta per un’operazione a titolo definitivo. Il club nerazzurro valuta il suo giocatore 40 milioni di euro.

