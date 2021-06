Atlanta, altro colpo esterno: i Bucks si inchinano

La marcia di Atlanta non finisce di stupire. Dopo essersi guadagnata la finale di Conference con un’esaltante e inattesa rimonta contro Philadelphia, con la bella vinta al Well Fargo Center, la squadra di McMillan conferma il proprio feeling con le partite in trasferta inaugurando la finale contro Milwaukee con un colpo inatteso. Al Fiserv Forum finisce 116-113 con i Bucks costretti a incassare il primo ko casalingo nei playoff 2021.

Per la terza volta consecutiva, quindi, Atlanta inaugura la serie con una vittoria esterna, match che coincide anche con la prima vittoria degli Hawks in una finale di Conference dopo oltre 50 anni (l’ultima risaliva al 1968).

Match tiratissimo deciso nei secondi conclusivi dalla coppia di migliori in campo, con i Bucks incapaci di gestire il +7 accumulato a 4’18” dalla sirena.

Il 19° rimbalzo di Clint Capela a centro area a 30” dalla fine ha preceduto il canestro del 112-111. I Bucks avrebbero il pallone del sorpasso, ma sbagliano una tripla aperta con Connaughton e il tiro del pareggio allo scadere con Middleton, così la firma finale è stata di Trae Young, mvp con 48 punti (-2 dal massimo in carriera), 7 rimbalzi, 11 assist e il 50% al tiro (17/34), 4/13 da tre.

Bene anche John Collins (23 punti e 15 rimbalzi) oltre a Kevin Huerter (13). Per Gallinari il solito contributo dalla panchina, anche se non troppo preciso: 9 punti in 25 minuti (4/9).

Milwaukee è stata tradita dalle cattive percentuali da tre: a parte il solito Antetokounmpo (34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist), dalla distanza si salva il solo Jrue Holiday ha fatto canestro (5/12). Male Khris Middleton, che si è fermato a 15 punti con 6/23 dal campo e 0/9 da tre.

