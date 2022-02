Atlanta ferma la corsa dei Suns, Bulls ancora ko

04-02-2022 07:42

Notte con soli sei match in NBA, ma intensi e con esiti non banali. Oltre all’ennesimo ko dei Lakers, spicca infatti l’inattesa caduta dei Suns, che perdono ad Atlanta vedendo interrompersi la striscia di 11 vittorie consecutive.

Hawks in gran forma, giunti all’ottava vittoria nelle ultime nove gare, ancora una volta sotto il segno di Trae Young che, più forte del dolore ad una spalla, chiude con 43 punti in una notte in cui la squadra sfiora il 50% da tre (20/41) e porta altri cinque giocatori in doppia cifra, tra i quali spicca un John Collins da 19+10. Ancora ottimo contributo dalla panchina di Danilo Gallinari, con 12 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. I Suns hanno 32 punti da Devin Booker e 24 da Mikal Bridges, ma non basta.

Nuova sconfitta anche per i Bulls, ko a Toronto dopo un tiratissimo tempo supplementare. Decide un canestro del rookie Scottie Barnes prima della tripla decisiva di Gary Trent Jr., che offuscano i 30 punti di Nikola Vucevic, con 18 rimbalzi, e i 28 del grande ex DeMar DeRozan. Per Chicago un nuovo stop esterno che fa riflettere a 48 ore dalla super sfida casalinga contro i Sixers. Miami domina a San Antonio, tutto facile anche per Golden State e per Minnesota, che a Denver trova la quinta vittoria nelle ultime sei partite.

I risultati della notte:

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 117-128

Atlanta Hawks-Phoenix Suns 124-115

Toronto Raptors-Chicago Bulls 127-120

San Antonio Spurs-Miami Heat 95-112

Golden State Warriors-Sacramento Kings 126-114

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 111-110

