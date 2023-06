Atletica – A Montreuil Pietro Arese sfiora il record nei 1500

L’atleta azzurro regala una gara di grande personalità in Francia dove nella sua specialità straccia il personale ed avvicina Gennaro Di Napoli. Poi si commuove pensando a Flavia Ferrari.

01-06-2023 10:58

Un super Pietro Arese si prende la scena nel meeting di Montreuil, in Francia, dove piazza un’ottima prova nei 1500 metri. Il crono dice 3:34.37, meno del personal best di 3:35.00 fatto registrare lo scorso anno agli Europei di Monaco.

Il suo tempo, che gli vale il terzo posto in gara dietro il keniano Kamar Etiang (3:33.99) ed il francese Jimmy Gressier (3:34.08), è anche il secondo all time italiano di sempre visto che davanti ad Arese ora c’è “solo” Gennaro Di Napoli. Nel lontano 1990 a Rieti stabilì un fantastico 3:32.78.

Al termine della gara l’azzurro ha rilasciato un pensiero commosso per Flavia Ferrari, atleta scomparsa nella giornata di mercoledi mentre faceva jogging: “Era una mia amica e abbiamo vissuto momenti belli insieme, è ingiusto perdere la vita così giovane”.