Atletica: ad Ancona il debutto di Larissa Iapichino nei 60 metri

12-01-2023 15:44

Larissa Iapichino torna in pista e questa volta lo fa mettendo per un attimo da parte il salto in lungo. Ad Ancona domenica 15 gennaio scenderà sul tartan per gareggiare nella gara dei 60 metri indoor, cosa che le mancava da ben otto anni quando a Firenze, nella categoria cadetti, stabilì il suo personal best di 8.21.

Una bella sfida per la figlia di Fiona May che ha deciso di aprire così il suo 2023.

Il rettilineo marchigiano la condurrà dritta dritta ai campionati del Mediterraneo dove domenica 22 gennaio a Valencia tornerà ad indossare la maglia azzurra ma soprattutto a saltare nella sabbia.

Il calendario fissato dall’atleta e dal suo staff prevede: 10 febbraio Berlino, 18-19 febbraio Ancona (Assoluti), 2-5 marzo Istanbul (europei indoor).