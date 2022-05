Atletica, altro infortunio per Jacobs: i tempi di recupero

23-05-2022 22:47

Il fisico non dà pace a Marcell Jacobs. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico di Tokyo 2020 dei 100 metri dovrà stare a riposo per 10 giorni per una distrazione di primo grado rimediata mercoledì scorso a Savona.

Una brutta notizia per Marcell Jacobs, che deve così rinunciare alla tappa di Diamond League di sabato a Eugene, in Oregon, dove tornerà a luglio per i Mondiali di atletica. L’uomo più veloce del mondo rimarrà a Roma e lavorerà col tecnico Paolo Camossi, con l’obiettivo di recuperare in occasione del Golden Gala del 9 giugno a Roma.

Una tappa a cui Jacobs non vuole certo rinunciare, come ha rivelato in mattinata: “Se sono diventato romano? Alla fine del 2018 sapevamo che era il posto ideale per fare uno step successivo con strutture, possibilità e il clima che mi aveva regalato tanto, momenti no ma anche tanti momenti positivi di vita e risultati importanti. Roma mi è entrata nel cuore e mi ha conquistato non per niente ho un Colosseo tatuato sul braccio. Voglio essere riconoscente con questa città e fare un grande risultato qui”.

Jacobs si è trasferito a Roma tre anni fa e nella Capitale è cresciuto tanto, riuscendo con la fatica e la forza di volontà a conquistare la medaglia d’oro dei 100 metri. Un altro infortunio non ci voleva ma il 9 giugno il campione olimpico farà di tutto per non deludere i tifosi.