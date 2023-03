Atletica, altro titolo per la Battocletti

L'azzurra si conferma regina del cross

13-03-2023 15:47

La regina della corsa campestre è sempre Nadia Battocletti. Alla Festa del Cross di Gubbio, nello scenario magico del parco del Teatro Romano, in una mattinata ventosa ma che anticipa la primavera, l’azzurra firma il suo trentesimo titolo italiano in carriera tra giovanili e assoluti dominando la prova femminile degli 8 km (crono 27:09). Tra gli uomini, la sorpresa tricolore è Marco Fontana Granotto, 22enne veronese capace di beffare in rimonta tutti gli altri azzurri più quotati e di conquistare il suo primo succe

sso assoluto (10 km, 30:35), nella gara che per la classifica dei Campionati di società vede il primo posto del burundese Egide Ntakarutimana (30:16). Nelle due prove del ‘corto’ (3 km) si confermano campioni italiani Ala Zoghlami (8:54) e Ludovica Cavalli (10:30). Per le classifiche di società, trionfa l’Atletica Valle Brembana nella combinata maschile e la Bracco Atletica in quella femminile, titoli senior-promesse per Casone Noceto (uomini) ed Esercito (donne).