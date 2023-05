Atletica, Battocletti e Riva campioni italiani dei 10.000

Questi i verdetti degli italiani a Brescia

08-05-2023 17:42

Trionfa all’esordio Nadia Battocletti, si conferma Pietro Riva. Questi i verdetti a Brescia nei Campionati italiani dei 10.000 metri su pista. È un debutto vincente per la 23enne trentina che alla prima uscita della carriera su questa distanza si prende il titolo con 33:06.25 controllando la gara per poi piazzare l’allungo decisivo a circa 700 metri dal traguardo. Dopo aver già conquistato quest’anno il tricolore assoluto nel cross va di nuovo a segno la mezzofondista delle Fiamme Azzurre, quattro volte campionessa europea di campestre tra U20 e U23, in attesa di concentrarsi sui 5000 metri nei prossimi impegni agonistici.

Secondo posto per la campionessa uscente Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino, 33:16.95). L’altra piemontese Elisa Palmero (Esercito) è terza all’esordio sulla distanza in 33:28.84.

Al maschile fa il bis Pietro Riva, protagonista di una prova che lo vede sempre davanti agli avversari per il tricolore, staccati di qualche metro già a metà gara. Quinto nella scorsa estate agli Europei di Monaco, il 26enne delle Fiamme Oro ribadisce il suo feeling con questa distanza e chiude nel tempo di 28:21.88. Sulla pista del campo Gabre Gabric di Sanpolino il piemontese festeggia il secondo titolo consecutivo mentre il primo al traguardo è il keniano Stanley Kamau (28:16.80).