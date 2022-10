31-10-2022 16:42

Tra i ricordi più belli dell’ultima Olimpiade, c’è sicuramente l’impresa della staffetta azzurra nei 4×100 metri, con un oro vinto per un solo millesimo contro la Gran Bretagna. Jacobs, Tortu, Desalu e Patta hanno scritto una bellissima pagina di storia insieme e non vogliono certo fermarsi a Tokyo 2020. C’è però un ostacolo nel cammino dei quattro campioni olimpici d’Italia in vista di un impegno importante.

Staffette Mondiali rinviati: il motivo

La World Athletics Council infatti ha deciso di posticipare la World Athletics Relays (staffette Mondiali) in programma a Guangzhou, in Cina, dal 13 al 14 maggio 2023. La competizione adesso si svolgerà ad aprile/maggio 2025. Le date ufficiali sono da stabilire, ma il tutto è stato comunicato proprio da una nota della World Athletics: “La decisione è stata presa con l’accordo sia del comitato organizzatore di Guangzhou (LOC) che della Chinese Athletics Association (CAA), a causa delle condizioni della pandemia di Covid-19 sul territorio cinese“.

Il comunicato prosegue: “La World Athletics Relays (fino al 2019 denominate IAAF World Relays), è una competizione internazionale di atletica nata nel 2014 che mette in gara le staffette: dalle classiche 4×100 metri e 4×400 alla 4×200, la 4×800 e la 4×1500. C’è anche la 4×400 metri mista, con due atleti uomini e due donne. La decisione di ritardare le staffette mondiali ha un impatto sul sistema di qualificazione per le staffette ai Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. La World Athletics Competition Commission ha dunque rivisto il sistema di qualificazione per includere le prime otto squadre dai Campionati Mondiali del 2022″.

Il presidente di World Athletics Sebastian Coe ha voluto dire la sua in merito: “È deplorevole quando dobbiamo posticipare un evento. Tuttavia, World Athletics e il comitato organizzatore locale sono entrambi impegnati nella pianificazione responsabile delle staffette mondiali di atletica leggera, che include la garanzia che gli atleti di tutte le federazioni internazionali possano partecipare e vivere un’esperienza in un ambiente sano e sicuro”.

Cambia il sistema di qualificazione

Cambia dunque il sistema di qualificazione per la rassegna iridata di Budapest del prossimo anno: si terrà conto dei Mondiali in Oregon e delle prestazioni durante la stagione. Per Jacobs e compagni non c'è altra soluzione.