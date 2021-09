Atletica, Chorzov: Tamberi vince, terzo Tortu nei 200 metri

L’Atletica torna a far parlare di sé con il Kamila Skolimowska memorial, il ricchissimo meeting internazionale a Chorzow (Polonia). Sono stati due i protagonisti azzurri più attesi: Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu.

Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha vinto la gara del salto in alto. Il classe 1992 delle Fiamme Oro si porta a casa la gara con 2.30 metri, ritiro per l’ucraino Bohdan Bondarenko che chiude terzo alle spalle del russo Ilya Ivanyuk. Ed è doppietta nel salto in alto, con Elena Vallortigara che trionfa nel femminile con 1.96, anche season best per l’azzurra. Seconda a 1.94 l’ucraina Iryna Herashchenko, terza con 1.91 la polacca Kamila Licwinko.

Buona la prima post Tokyo anche per Filippo Tortu nei 200 metri. Terzo posto per il velocista milanese che chiude la gara in 20″40. Doppietta canadese con la vittoria di Andre De Grasse in 20″21, secondo Jerome Blake in 20″32. Quarto Desalu, un altro eroe di Tokyo, protagonista in Giappone della staffetta 100 metri vinta dagli azzurri.

Tortu a fine gara: “Una settimana dopo il ritorno da Tokyo e i tanti festeggiamenti mi è tornata la voglia di gareggiare. Ai 200 penso da sempre e in particolare da fine aprile, quando con mio padre-allenatore abbiamo deciso che dopo i Giochi sarei tornato a provare la distanza. E così eccomi qui. A Chorzow, alle World Relays di inzio maggio, ho patito il maggior freddo della mia vita. Ma ho pure corso una frazione di staffetta da 9”10. Se il futuro sarà anche sui 200, è giusto tornare ad assaggiarli dopo lungo tempo. L’obiettivo? Il 20”24 del minimo per i Mondiali di Eugene 2022 è tosto, un po’ più semplice forse il 20”34 del personale. In ogni caso, se lo standard non dovesse arrivare, avrò bisogno di punti per il ranking, perché diversamente, la prossima stagione, inanellare le cinque gare utili potrà essere complicato. Ecco perché, a seconda del risultato, valuterò se cercarne a breve un’altra analoga, prima di chiudere il 2021”.

OMNISPORT | 05-09-2021 19:07