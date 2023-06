Atletica – Crippa show, sua la Coppa Europa dei 10000 metri

L’atleta azzurro mette a referto un’altra gara eccezionale a Pacè in Francia dove domina i 10 km dall’inizio alla fine con tanto di ultimo giro a turbo inserito.

03-06-2023 22:20

Yeman Crippa e la sua voglia di vincere non perdonano nemmeno a Pacè in Francia dove va in scena la Coppa Europa dei 10000 metri. Con il tempo di 28:08.03 (suo personale stagionale), l’atleta parmense si prende il successo in questa tappa bissando la vittoria ottenuta 4 anni fa a Londra grazie al crono di 27:49.79.

La gara è stata un dominio assoluto con Crippa che si è messo in testa fin dai primi metri. Quando poi è scattata la campanella dell’ultimo giro, è partito lo show visto che il corridore ha letteralmente staccato tutti gli avversari.

Quinta posizione per Eyob Faniel che stampa il personale in 28:19.01 mentre Iliass Aouani deve accontentarsi del 17° posto.