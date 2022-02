Atletica, Desalu in Portogallo per un raduno federale

23-02-2022 10:58

Dopo il ritiro nel mese di dicembre, Fausto Desalu torna di nuovo al caldo. Il campione olimpico della 4×100 ha deciso di effettuare un altro periodo di preparazione in Portogallo: la partenza è prevista per domenica e l’azzurro rimarrà a monte Gordo per il raduno federale fino al 27 marzo.

Con lui anche il tecnico Sebastian Bacchieri: obiettivo preparare la stagione all’aperto e i tanti appuntamenti con Mondiali di Eugene (Stati Uniti, 15-24 luglio) gli Europei di Monaco di Baviera (Germania, 15-21 agosto).

