Atletica, di nuovo in gara Larissa Iapichino

01-02-2022 16:05

Tornano in pista i giovani talenti dell’atlteica con i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona, in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio, primo weekend del ricco mese di rassegne ospitate dal Palaindoor che prevede anche i Tricolori master (10-13 febbraio), i Tricolori Allievi (19-20 febbraio) e i Tricolori Assoluti (26-27 febbraio).

In gara anche Larissa Iapichino che sabato, competerà nel salto in lungo, a due settimane dal debutto, sempre ad Ancona, con la misura di 6,59. È proprio nell’impianto marchigiano che la saltatrice azzurra ha realizzato lo scorso anno il record del mondo under 20, decollando al 6,91 con cui ha anche eguagliato il primato italiano assoluto indoor.

OMNISPORT