Atletica – Fred Kerley riparte in scioltezza e lancia la sfida a Jacobs

Il campione del Mondo dei 100 metri torna a gareggiare in pista e lo fa nel caldo dell’Australia bypassando completamente la stagione indoor: ottima prova sui 200 senza faticare troppo.

23-02-2023 11:53

Tocca a Fred Kerley far parlare di sé e lo fa con i fatti, mettendo in archivio la prima gara del 2023.

In Australia va in scena il meeting di Melbourne, una tappa del World Continental Tour livello gold.

L’atleta britannico opta per i 200 metri e porta a compimento una prova degna di nota, un mezzo giro fatto in 20.32 (con vento contrario 0.9) senza nemmeno spingere troppo sull’acceleratore. Da considerare che il suo personale è di 19.76 siglato a Nairobi nel 2021.

Kerley potrebbe essere il rivale numero uno di Marcell Jacobs: a Tokyo pagò dazio, lo scorso anno, invece, si laureò campione del Mondo dopo il forfait dell’atleta bresciano dovuto ad un infortunio muscolare, a Budapest, la prossima estate, dovrebbe ripetersi il grande duello.