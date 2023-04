Atletica, Jacobs: "Non so quando torno in pista"

Il campione di Desenzano non si è sbilanciato su un suo ritorno in gara

24-04-2023 14:52

C’è molta attesa per il ritorno in gara di Marcell Jacobs. L’ultima apparizione risale agli Europei indoor di Istanbul, sconfitto in finale da Samuele Ceccarelli.

L’azzurro ora si prepara al momento più importante, il ritorno in gara all’aperto sui 100 metri.

Attualmente è in raduno a Roma con le staffette e ha parlato del suo momento e degli infortuni ad Ansa.

“Nella vita si può fare tutto alla perfezione e poi può arrivare quel momento che non vorresti mai, non è neanche così facile prevederlo: io cerco di fare tutto al meglio e non lasciare nulla al caso. Agli infortuni non penso e spero che tutto andrà bene”.

E poi:“Siamo in una fase di alta intensità, stiamo lavorando tanto, non per niente abbiamo deciso di gareggiare molto più avanti. A fine allenamento mi trascino più che cammino (ride, ndr), visti i carichi di lavoro che facciamo. Ma sto molto bene, stiamo entrando in un mese abbastanza critico, perché è quello in cui negli ultimi due anni è capitata qualche problematica, ma cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi”.

Infine non si sbilancia: “Non lo so, non c’è ancora una data stabilita“.