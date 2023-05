Atletica, l'Italia prova la staffetta: i convocati per lo Sprint Festival

A rendere noto i nomi il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre

02-05-2023 17:34

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre, in collaborazione con il vice DT Tonino Andreozzi e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo, ha comunicato gli atleti convocati per il Florence Sprint Festival Relays in programma domenica 7 maggio a Firenze. L’Italia schiererà sei staffette: 4×100 uomini A e B, 4×100 donne A e B, 4×100 uomini U20 e 4×100 donne U18. Per gli uomini, tra cui i campioni olimpici Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, sarà la prima delle tre occasioni (Firenze, Parigi 9 giugno, Chorzow 23-25 giugno) per ottenere il tempo utile alla qualificazione ai Mondiali di Budapest, migliorando l’attuale posizione nelle liste mondiali: al momento l’ultimo crono utile, seppur ancora poco indicativo, è quello del Belgio (38.73) ma la situazione è in divenire e il quadro definitivo si avrà soltanto il 30 luglio. La 4×100 donne, come noto, è invece già qualificata avendo centrato la finale nella precedente edizione iridata. Con le staffette giovanili, sono in tutto 26 gli atleti convocati (13 uomini, 13 donne) per la manifestazione che sarà trasmessa in diretta streaming su www.atletica.tv.

4×100 UOMINI

Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Nissolino Sport), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Filippo Tortu (Fiamme Gialle).