Atletica, la Iapichino torna in pedana

31-05-2022 17:05

Il 2 giugno Larissa Iapichino sarà in pedana per l’austrian Open. Per lei si tratta della seconda uscita stagionale all’aperto dopo il debutto da 6,58 al Castiglione Meeting di Grosseto.

“L’obiettivo – ha detto ai canali Fidal – è migliorare in ottica di garantirmi il pass per i prossimi appuntamenti internazionali, ed anche divertirmi. Sono molto contenta di partecipare all’Austrian Open, un grazie agli organizzatori che sono stati impeccabili”.

Un impegno prima di concentrarsi sulla serata dello stadio Olimpico di Roma, il Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno dove sarà opposta alle migliori al mondo (tra cui l’oro olimpico Mihambo e l’oro mondiale indoor Vuleta). In Austria troverà soprattutto la campionessa europea under 23 Petra Farkas (Ungheria), 6,73 lo scorso anno.

L’obiettivo è avvicinarsi o comunque raggiungere gli standar per i Mondiali e Eurpei: 6,82 per Eugene, 6,79 per gli Europei di Monaco di Baviera.