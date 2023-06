Atletica, le staffette azzurre cercano il pass per Budapest

Sia la 4x100 che la 4x400

07-06-2023 12:30

Sarà un weekend fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di Budapest delle staffette azzurre 4×100 e 4×400 maschili, le uniche due che non hanno ancora centrato il pass per la rassegna iridata. Tre dei quattro campioni olimpici della 4×100 gareggeranno a Parigi venerdì sera nell’ambito della quarta tappa della Diamond League, per migliorare il 38.38 corso il 7 maggio a Firenze. Domenica sera, invece, sempre in Francia, ad Annecy, sarà la volta del debutto stagionale della 4×400 che deve consolidare il 3:02.60 degli Europei di Monaco di Baviera.

Cinque i convocati per la 4×100, agli ordini del responsabile della velocità Filippo Di Mulo: non cambierà il blocco-Tokyo composto da Lorenzo Patta in prima frazione, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu in quarta. Per la seconda frazione, le carte sono Matteo Melluzzo, che ha corso con il quartetto nell’esordio di Firenze, e Marco Ricci, fresco di primato personale nei 200 con il 20.55 di Grosseto e capace di 10.18 ventoso nei 100 metri di Savona tre giorni prima (+2.4). Per la 4×400 sono invece quattro i convocati, due dei quali finalisti olimpici di Tokyo con la staffetta (Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti) e due finalisti mondiali di Eugene della mista (Lorenzo Benati, Brayan Lopez).