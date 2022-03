Atletica, Mondiali Indoor: Gianmarco Tamberi ci sarà

16-03-2022 18:44

Dopo molte riserve il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi ha deciso: prenderà parte ai Mondiali Indoor di atletica leggera in programma dal 18 al 20 marzo alla Stark Arena di Belgrado. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post sulla propria pagina ufficiale di Instagram: “È andata a finire così, ci vediamo a Belgrado! È una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia carriera”.

Assente dalle gare per tutto l’inverno, Gimbo ha scelto di tornare in una grandissima occasione dove, lo ricordiamo, aveva già vinto sei anni fa a Portland (stesso anno nel quale aveva vinto anche gli Europei ad Amsterdam). Sarà dunque il debutto stagionale per l’atleta delle Fiamme Oro Saranno undici gli atleti in gara, in una competizione dove è prevista direttamente la finale, che si terrà domenica alle ore 10.45.

Un cambio di programma radicale per Tamberi, che inizialmente aveva deciso di saltare tutta la stagione Indoor, salvo poi ripensarci dato il buonissimo esito degli allenamenti ai quali si sta sottoponendo al Palaindoor di Ancona.

OMNISPORT