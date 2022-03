Atletica, Mondiali Indoor: Zaynab Dosso seconda e record italiano nella prima sessione

18-03-2022 12:35

Ottimo inizio per Zaynab Dosso ai Mondiali indoor di atletica leggera a Belgrado. L’italiana, classe 1999, nella prima sessione si classifica seconda dietro alla statunitense Sant-Price (7.07) e davanti alla svedese Payton (7.21).

La nostra portacolori si toglie però la soddisfazione di centrare il nuovo record italiano sui 60 metri con 7.14, migliorando di due centesimi il record realizzato da lei stessa il 27 febbraio. La semifinale alle 18.05. Il suo è risultato l’ottavo tempo complessivo.

Queste le sue parole dopo la conquista della semifinale:

“Mi sento davvero felice di quanto ho fatto: ho svolto il mio compito al meglio delle mie possibilità. Dovevo passare il turno, poi ho trovato pure il record italiano. Mi sono allenata spesso di mattina perchè in questi orari faccio un po’ di fatica. Questa pista che va interpretata, i tempi di appoggio dei piedi a terra più lunghi sono quelli che funzionano meglio, non serve provare di rimbalzare, venire qui per il meeting internazionale è servito molto, è stata un’esperienza utile. La semifinale? Io sono scaramantica, l’unico obiettivo è restare più vicina possibile alle altre, e se possibile superarle!”.

